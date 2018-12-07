Hakan Atilla'nın cezası uzayacak mı?

Hakan Atilla'nın ceza süresinin uzatılmasını isteyen savcılık, başvuruyu geri çekti.

Güncellenme 07 Aralık 2018 09:10

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'ya verilen cezayı az bulan ve kararı temyize taşıyan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, başvurusunu geri çekti. Mahkeme, savcılığın temyiz başvurusunun gerekçelerini 6 Aralık’a kadar sunmasını istemişti.

Savcılık talebi geri çekti

Savcılığın dün temyiz talebine gerekçeli başvuru yapması bekleniyordu. Fakat savcılığın bu kararında vazgeçtiği ve Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasına yönelik talebini geri çektiği ifade edildi.

Ne zaman tahliye olacak?

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiası ile 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla, 25 Temmuz 2019’da tahliye olacak.