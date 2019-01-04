Hakan Atilla'dan davanın seyrini değiştirecek hamle

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, savcılığın talebine cevap olarak hakkında kararın reddini istedi.

Güncellenme 04 Ocak 2019 09:19

ABD’de görülen İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, hakkındaki davanın temyiz mahkemesince tamamen reddini istedi.

Hapis cezasının onanması istendi

Savcılık tarafından Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasını, temyiz başvurusunu geri çekmesi ve 32 ay verilen hapis cezasının onanmasını istedi. Atilla, savcılığın bu taleplerine karşılık olarak avukatları aracılığı ile temyiz mahkemesine dilekçe gönderdi.

Yeniden yargılanma talebi

Hakan Atilla dilekçesinde, savcılığın kendisi hakkında açtığı davanın tamamen reddedilmesini istedi. Kabul edilmesi durumunda ise “adil yargılanmadığı ve haklarının zarar gördüğü” gerekçesiyle mahkemenin kararının bozulması ve yeniden yargılama talebinde bulundu.

Savcılık hapis cezasının onanmasını istedi

Mahkemenin Hakan Atilla’ya verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesi ile kararı temyizde götüren savcılık, başvurusundan vazgeçmiş ve 32 aylık cezanın onanmasını istemişti.

Hakan Atilla itiraz etmişti

Bu gelişme sonrası 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, Ağustos ayında avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini bir üst mahkemeye taşımıştı.

Ne zaman tahliye olacak?

ABD Cezaevleri Bürosu'nun internet kayıtlarına göre ise Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.