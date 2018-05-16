Hakan Atilla davasında karar çıktı

ABD'de görülen Hakan Atilla davasında karar belli oldu.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 21:55

ABD'de görülen Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın karar duruşması Türkiye saatiyle 17.00'de başladı. Yaklaşık üç saat süren davada Atilla için 32 ay hapis cezası verildi. Halihazırda 14 aydır hapis yatan Hakan Atilla, karar sonrası 18 ay daha hapis yatacak.

Karar sonrası Hakim Berman'a teşekkür eden Hakan Atilla, cezasının geri kalanını Connetticut Federal Cezaevinde geçirecek.

Diğer taraftan karar duruşmasına katılmayan Reza Zarrab'ın federal yetkililer tarafından gözetin altında tutulduğu öğrenildi.