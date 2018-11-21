Hakan Atilla davasında flaş gelişme

Bakan Çavuşoğlu, Hakan Atilla'nın 25 Temmuz'dan önce Türkiye'ye gönderilebileceğini ileri sürdü.

Güncellenme 21 Kasım 2018 11:42

ABD’de Reza Zarrab davası olarak başlayıp, Zarrab’ın itirafçı olması ile Hakan Atilla davası olan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla İran'a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili ABD'de görülen davada 32 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. 25 Temmuz’da cezasını tamamlayacak olan Atilla, normal şartlarda bu tarihte hapisten çıkacak.

Türkiye’ye gelebilir

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi sonrası bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Hakan Atilla'nın Türkiye'ye gönderilmesi konusu olduğunu, ikili anlaşmalar çerçevesinde hapis cezasının geri kalanını Türkiye'de geçirebileceğini, bu konuda ne yapılabileceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Olayın arkasında FETÖ mü var?

Halkbank konusuna da değinen Çavuşoğlu, ABD Hazine Bakanlığı ve Güney New York bölgesindeki mahkemede konuya yönelik yargı sürecinin devam ettiğini söyledi. Halkbank'ın ABD yaptırımlarını ihlal etmediğini savunan bakan, bu sürecin arkasında ‘FETÖ'nün olduğunu öne sürdü.