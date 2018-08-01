Hainlerin katlettiği anne-bebek için tören düzenlendi

Hakkari'de önceden tuzaklanan patlayıcıların infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği için tören düzenlendi.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 10:52

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, üs bölgesine astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyaret için giden ve daha sonra evine dönmek için yola çıkan Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bebek olay yerinde yaralandı

Hain saldırıda otomobili kullanan Nurcan Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya da ağır yaralandı.

Anne ve bebek Şehit oldu

Yaralı bebek Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya’nın cenazesi ise aynı hastanede bulunan morga kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı. Olayın hemen ardından PKK’ya karşı bölgede büyük bir operasyon başlatıldı.

Acı haber ailesine iletildi

Nurcan Karakaya’nın Sivas Şarkışla’da yaşayan annesi 57 yaşındaki Suudiye Demir’e acı haber iletildi. Nurcan Karakaya’nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, akşam saatlerinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın kendisini arayarak patlamayı haber verdiğini anlattı. Açıklamasında terörü lanetleyen Ergüven, en son aldığı bilgiye göre eş Karakaya’nın birliğe ziyarete gittiğini, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabanın patlatıldığını öğrendiğini söyledi.

Birlikte tören düzenlendi

Şehit Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Cenazesi memleketine gönderildi

Çok sayıda askeri personelin katıldığı tören sonrası anne-oğulun cenazesi askerlerin omuzlarında tören alanına getirildikten sonra öz geçmişlerini okunarak dua edildi. Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazesi, askerlerin omuzlarında helikoptere taşınıp, konularak, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova'ya gönderildi.