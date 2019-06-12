Hainler saldırdı, 2 askerimiz şehit oldu!

Tunceli'de, dün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden, 2'si, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Güncellenme 12 Haziran 2019 10:39

Tunceli'de, dün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden, 2'si, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Teröristlere yönelik operasyon devam ediyor.