Hain darbe gecesinin izleri aynen korunuyor!

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'teki ofisine düzenlenen saldırının izleri hala korunuyor.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 16:39

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'teki çalışma ofisine saldırı düzenlenmiş, koruma polis Mehmet Çetin'i şehit olmuştu. O günden bu yana ofis kapalı tutuluyor ve saldırıya ilişkin izler aynen korunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'deki çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, kapalı tutulup, o haliyle korunuyor.

O günden sonra müşteriye kapatılan ofisin her iki odasındaki eşyalar, aynen korundu. Ziyarete kapatılan odada, halen atılan kurşun ve el bombasının izleri duruyor.

Girdiği çatışmada FETÖ'cüler tarafından Şehit edilen Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri tek tek numaralanmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerler tarafından sıkılmış 80 kadar merminin izleri göze çarpıyor. Buradaki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A-4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

Konuyla ilgili konuşan otel yönetici, bin 800 kişilik tesisin 1 Ağustos'a tarihine kadar dolu olduğunu, yarısından fazlasının Türk müşteri olduğunu, bazı tatilcilerin 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programına katılmak için önceden rezervasyon yaptırarak geldiğini, çatışmanın olduğu odaları görmek isteyenlere izin vermediklerini söyledi.