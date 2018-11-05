Hadise'yi kızdıran Ahmet Kural sorusu

Güzel şarkıcı Hadise, kendisine sorulan Ahmet Kural sorusuna çok sinirlendi.

Güncellenme 05 Kasım 2018 11:41

Bir dönem adı Ahmet Kural ile aşk dedikodularına karışan ünlü popçu Hadise, bu iddialar yeniden gündeme gelince sinirlendi. Hadise açıklamasında Sıla’nın yaşadığı şiddete tepki gösterdi.

Ahmet Kural sorusu Hadise’yi kızdırdı

Geçtiğimiz akşam arkadaşları ile Yeniköy’deki bir balıkçı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, kendisine sorulan Ahmet Kural sorusuna fena kızdı.

Bir muhabirin, ''Ahmet Kural'ın sevgilisi Sıla'ya şiddet uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de Ahmet Kural ile bir dönem aşk yaşamıştınız'' diye sordu.

“Haberler dedikoduydu”

Hadise bu soru üzerine aniden gerildi. Ünlü popçu, o dönemde çıkan iddiaların yalan olduğunu öncelikle belirtmek istediğini, o haberlerin dedikodundan ibaret olduğunu, öyle bir durumun hiç olmadığını söyledi.

Hadise ile Ahmet Kural arasındaki aşk iddiaları 2016 yılında ortaya atılmıştı. Taraflar aşk iddialarına yönelik sorular karşısında bir yalanlamada bulunmamıştı.

“Şiddet kabul edilemez”

Hadise ''Siz ilişkilerinizde şiddete maruz kaldınız mı?'' sorusuna ise, ''Herkes ilişkisinde sözlü şiddete maruz kalmıştır. Aşkta bazen her şey oluyor. Gurur yapıyoruz, kavga çıkıyor. Ama şiddet kabul edilemez. Her türlüsüne karşıyız. Sıla’ya yapılan konusunda da adalet yerini bulur. Olay yargıya intikal etmiş. Sonuçlarına bakalım” ifadeleri ile cevap verdi.