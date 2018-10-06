"Sıfır Tolerans” klibinde rol alan Fransız manken Muller'i unutamayan Hadise'ye üzücü bir haber geldi.

Güncellenme 06 Ekim 2018 12:22

Son zamanlarda ailesiyle sıkıntılar yaşayan Hadise, bir darbe de aşk hayatından geldi. Güzel şarkıcı geçen yıl “Sıfır Tolerans” klibinde rol alan Fransız manken Aurelien Muller ile kısa süreli aşk yaşadı.

Fakat 32 yaşındaki şarkıcı Hadise, 29 yaşındaki yakışıklı mankeni bir türlü unutamadı.

Prenses Diana'nın yeğeni ile aşk yaşıyor

Dünyaca ünlü markaların yüzü olan Aurelien Muller'le iletişimini sürdüren ünlü şarkıcı, geçtiğimiz haftalarda bir defile için gittiği İtalya'da da Fransız modelle buluştu. Ancak Hadise'ye kötü haber; Fransız basınından geldi. Fransa'daki magazin basınına göre Aurelien Muller, kısa bir süre önce Prenses Diana'nın yeğeni Kitty Spencer ile aşk yaşamaya başladı.

Hadise’yi çabuk unuttu

Aynı zamanda modellik de yapan 27 yaşındaki İngiliz güzele gönlünü kaptıran Muller, geçtiğimiz yıl aşk yaşadığı Hadise'yi de çoktan unuttu.

En çok dikkat çeken isimlerden biri olmuştu

Bu arada İngiliz Kraliyet Ailesi'nden olan Kitty Spencer, Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğününde en dikkat çeken isimlerin başında gelmişti.

"Hadise'ye Kraliyet golü"

Aurelien Muller'in Kitty Spencer'la aşkı ise "Hadise'ye Kraliyet golü" dedirtti.

29 yaşındaki manken Aurelien Muller, Hadise'yle olan birlikteliğinde Türk basınında sık sık yer aldı.