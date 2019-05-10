Hadise'nin reklam için istediği ücret hayrete düşürdü!

Ünlü şarkıcı Hadise, bir dondurma firmasında oynayacağı reklam için dudak uçuklatan ücret talep etti.

Güncellenme 10 Mayıs 2019 16:38

Ünlü şarkıcı Hadise, yaza hızlı bir giriş yapabilmek için kolları sıvadı.

İstediği rakam dudak uçuklattı

Daha önceki dönemlerde içecek, giyim ve mobilya firmalarının reklam yüzü olan Hadise’ye bir dondurma firmasından reklam teklifi geldi. Firma sahipleri ile masaya oturan Hadise, reklam için 2 milyon TL istedi. Firma sahipleri de bu nedenle tekliflerini geri çekti.

Fiyat konusunda geri adım atmayan Hadise’nin reklamda oynayıp oynamayacağı ise merak konusu.