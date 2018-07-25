Hadise'nin annesi bu yüzden intihar etmiş!

Hadise ve kardeşi arasındaki gerilim anneleri olan Gülnihal Açıkgöz'ü intihara sürükledi.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 17:24

Ünlü popçu Hadise Açıkgöz’ün annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, ilgisizlik nedeni ile uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İddiaya göre, anne Açıkgöz intihar girişiminde bulunmadan önce kızlarına bir mektup bıraktı. Kızlarına, "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz” diyen Açıkgöz, “Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı iddia edildi.

“Kavgalardan sıkıldım”

Açıkgöz kardeşler ise annelerinden haber alamayınca site güvenliğine müracaat etmiş. Kapı polis eşliğinde açıldıktan sonra, Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" dediği ileri sürüldü.