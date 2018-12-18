Geçtiğimiz aylarda Hadise’nin annesinin hastaneye kaldırılması üzerine intihar ettiğini televizyon programlarında duyuran Nur Yerlitaş’tan büyük açıklama geldi.

Güncellenme 18 Aralık 2018 11:16

Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün hastalanıp hastaneye yatırılması üzerine bir televizyon programına bağlanıp, hastalanmayıp intihar ettiğini ilan eden Nur Yerlitaş’a çok kızan Hadise, "Benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştı. Bizden özür dilesin" açıklamasında bulunmuştu.

Üzerinden çok geçmeden 2. Sayfa programına telefon ile bağlanan ünlü modacı Nur Yerlitaş, "Hadise'den milyonlarca defa özür diliyorum" dedi ve sözlerine yaşadığı üzüntüyü dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Şerefim üzerine yemin ederim ki, o canlı yayında ne konuştuğumu hatırlamıyorum. Ağustos ayında ameliyat oldum. Ben bir anneyle ilgili kötü ne konuşabilirim? Kız kardeşinin tavrına kızmıştım. Bak bu doğru. Hadise çok üzülmüş, okudum.

Hadise’den özür diledim bunu Seda Sayan da biliyor... Hadise beni aradı özür diledi. 3 hafta sonra ne oldu, o programa neden bağlandım, ne yaşadım bilmiyorum… 1,5 yıldır beyin kanseriymişim bilmiyordum… Hadise’den özür diliyorum. Bin kere de dilerim. Milyonlarca defa özür diliyorum.

Konu ile ilgili olarak Hadise cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Hadise’nin bu özrü nasıl karşılayacağı büyük merak konusu.