Hadise, vergi kaçırayım derken mallarından oldu!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Türkiye'ye vergi vermemek için tüm mal varlığını ablasının üzerine yaptığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise bu malları geri almak için harekete geçti.

Güncellenme 27 Eylül 2018 10:38

Annelerinin intihar girişimi sonrası araları açılan Açıkgöz kardeşlerden Hadise’ye darbe üstüne darbe geliyor. İddiaya göre, rest çektiği ablası Hülya Açıkgöz, Hadise'nin 12 milyon TL'sini zimmetine geçirdi.

Hadise’nin hesapları ters tepti

Belçika’da doğup büyüyen 33 yaşındaki ünlü şarkıcının, Türkiye’de vergi ödememek için tüm mal varlığını ablasının üzerine yaptığı ortaya çıkmıştı. Fakat Türkiye’de sadece tek bir mal varlığı bulunmayan Hadise’nin hesapları alt üst oldu.

Tüm mal varlığı ablasının üzerineydi

Gayrimenkullerini ablasının üzerine yapan Hadise, araçlarını da yine ablasının menajerlik şirketlerinin üzerine yaptırmıştı. Bu sayede araçların yakıt harcamalarını da menajerlik firması karşılıyordu.

Paraları ve mal varlıklarını geri almak istiyor

Yaklaşık 13 yıldır Türkiye’de şöhret basaklarını tırmanan güzel şarkıcı, kazandığı paraları vergilerden kaçırmak adına ablasının adına açılmış bir şirkete yatırmış ama şu an araları bozulduğu için bu paraları ve mal varlığını üzerine almaya çalışıyor.

12 milyonu zimmetine geçirdi

Güneş’in haberine göre, ablası, Hadise’nin Hadise'nin 12 milyon TL'sini zimmetine geçirdi.

Mahkeme mahkeme koşuyor

Şu an üzerine sadece bir ev kayıtlı olan Hadise, mal varlığını geriye almak adına mahkemeye koştuğu ortaya çıktı.