Hadise ve Beyaz aşk mı yaşıyor?

O Ses Türkiye'de Hadise ve Beyazıt Öztürk'ün aşk yaşadığı iddia edildi.

Güncellenme 14 Aralık 2018 09:51

TV8’in sevilen programı O Ses Türkiye, izleyicilerini eğlendirmeye devam ederken, kanalın patronu Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir video magazin gündemine oturdu. Hadise ve Beyazıt Öztürk’ün yakınlaştığı anların yer aldığı videoda, 'Ufukta yeni bir aşk mı var?' sorusunu akıllara getirdi.

Acun ne yapıyorsun?"

Görüntülerde, Acun Ilıcalı’nın video çektiğini gören asistan öksürerek Beyaz ve Hadise’yi uyarıyor. Hadise ise "Acun ne yapıyorsun?" diyerek tepki gösteriyor. Ünlü şarkıcı ardından Ilıcalı'nın "Evet hazır mısın?" sorusuna, "Hayır hazır değilim" yanıtını veriyor.

Sevgili olacaklar

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcusu Bircan Bali, Beyazıt Öztürk ile Hadise'nin yakınlaşmaya başladığını, yakında açık açık deklare edeceklerini, o zaman bu konuşmalarının bulunması gerektiğini, sevgili olacaklarından çok emin olduklarını, şu an sevgili olmuş olabileceklerini söyledi.