Hadise Türkiye'de kazanıyor, Belçika'da harcıyor

Bir yılda 4 milyon TL kazanan Hadise'nin iki yılda ödediği vergi, "Türkiye'de kazanıyor, Belçika'da harcıyor" yorumlarına neden oldu.

Güncellenme 31 Mart 2018 14:41

Son zamanların en tartışmalı ünlülerinden olan Hadise'nin, bir yılda 4 milyon TL kazandığı ortaya çıkmıştı. Güzel sanatçının iki yıl boyunca ise 118 bin TL ancak vergi ödedi iddia edildi.

Memleketini sildi

Birçok çevre ise Hadise'yi "Parayı Türkiye'de kazanıyor, yatırımını Belçika ve Amerika'ya yapıyor" sözleri ile eleştiri yağmuruna tutuyordu. 32 yaşındaki güzel popçu gelen tepkiler üzerine Facebook'taki 'Memleketi Belçika' ibaresini silmesi dikkati çekti.

Türkiye'de kazanıyor, Belçika'da harcıyor

Sabah'ın haberine göre, Hadise uzun zamandır; "Türkiye'de yılda, sadece konserlerden 4 milyon lira kazandı ama iki yılda yalnızca 118 bin lira vergi ödedi. Üstelik Türkiye'de toplu iğne bile almıyor, kazandığı tüm parayla Belçika ve ABD'de yatırım yapıyor" diye eleştiriliyor. Hadise bu tepkilere kayıtsız kalmadı ve Facebook'taki memleketi Belçika ibaresini kaldırdı.

Ebru Gündeş KKTC'de vergi rekoru kırdı

KKTC'de konser veren Ebru Gündeş'in 2017'de 414 bin TL, Funda Arar'ın 240 bin TL vergi ödediği ortaya çıkarken, yalnızca bir konser veren Goran Bregoviç'in 33 bin lira vergi ödediği ortaya çıktı.

Hadise ne kadar kazanıyor?

Hadise, konser başına 100 bin lira, TV programından haftalık 85 bin lira, AVM etkinliklerinden 50 bin lira, KKTC konserlerinden 150 bin lira alıyor. İstinye'de kirada oturan Hadise'nin arabası bile kiralık.