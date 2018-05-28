Hadise o isimlere dava açtı

Ünlü popçu Hadise, Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in yaptığı yorumlara kızarak hakkında konuşmama kararı aldırmak için savcılığa başvuru yaptı.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 09:48

Ünlü şarkıcı Hadise, kendisi hakkında yapılan yorumlar nedeni ile Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in sunduğu Duymayan Kalmasın adlı televizyon programına 100 bin liralık tazminat davası açtı.

İşlettiği plaja haciz geldi

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, son zamanlarda şarkılarının yanı sıra yatırımları ile de gündeme gelen Hadise Açıkgöz'ün Bodrum’da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle icra geldi.

Semercioğlu ve Serengil durumu değerlendirdi

Hadise olay sonrası bu haberleri yalanlamış ama bu nedenle uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Daha sonra ise borçlar bahane gösterilecek plaj yıkılmıştı. Yaşanan olay ise son olarak Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu’nun sunduğu Duymayan Kalmasın programında değerlendirildi.

23-26 Mart tarihinde yapılan programda, ‘Hadise’ye haciz şoku’, ‘Hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor” gibi farklı başlıklardaki haberlerle durum değerlendirildi.

Hadise’den savcılığa başvuru

Hadise ise bu yorumların gerçek dışı ve çarpıtma olduğu gerekçesi ile durumu savcılığa bildirdi. Program sunucuları Serengil ve Semercioğlu’ndan 100’er bin liralık manevi tazminat talep etti. Televizyon kanalı ile programın sunucuları hakkında aleyhinde konuşmamaları için tedbir de isteyen Hadise’nin avukatı yapılan yorumların asılsız ve mesnetsiz olduğunu dile getirdi.

Tedbir kararı

Eğer Hadise'nin başvurusu kabul edilirse Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil, programda Hadise’yle ilgili konuşamayacak