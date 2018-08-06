Hadise, Belçika'ya mı dönüyor?

Annesinin intiharı ile kötü günler geçiren Hadise'nin Belçika'ya gideceği iddia edildi.

Güncellenme 06 Ağustos 2018 14:33

Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihar ettiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Modacı Nur Yerlitaş’ın olayı canlı yayında duyurması ise ikiliyi karşı karşıya getirmişti. İddiaya göre bu intihar olayıyla ilgili Hadise, kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz'le irtibatını kesti. Hadise şok bir karar daha alarak sevenlerini üzdü.

''Evlatlarım yüzümü güldürmedi''

Dört hafta önce intihara teşebbüs eden Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’in bir mektup yazdığı ve bu mektupta, ''Evlatlarım yüzümü güldürmedi'' ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Instagram'daki Hadise fotoğraflar da silindi

Hadise bu olay sonrası menajeri olan ablası Hülya Açıkgöz ve stil danışmanı olan kardeşi Derya Açıkgöz ile bağlantıyı kesti. Hülya Açıkgöz, Instagram'daki Hadise fotoğraflarını silmişti.

Belçika’ya mı gidiyor?

Anne Gülnihal Açıkgöz’ün veda mektubunun ortaya çıkmasının ardından özel hayatının ihlal edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Hadise’nin bu olay sonrası Belçika'da annesine psikolojik destek aldıracağı iddia edildi.

"Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz”

Günaydın'ın haberine göre, Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söylendi.

Kızları annelerinden haber alamayınca site güvenliğine durumu bildirmiş, olay yerine gelen polis eşliğinde kapı açılmıştı. Evde baygın halde bulunan anne Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılıştı. Burada bir hafta tedavi gören Gülnihal Açıkgöz’ün kızlarına, "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia edildi.

“Hadise'nin annesi intihar etmedi”

Hadise'nin basın danışmanı Emre Duymaz; “Hadise'nin annesi intihar etmedi. Gıda zehirlenmesi nedeniyle önce hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da taburcu oldu” demişti.