Hadise ablasına neden dava açıyor?

Hadise, vergi vermemek sebebiyle ablasının üzerine kayıt ettirdiği mal varlığını geri almak için dava açmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 17 Eylül 2018 17:31

Ünlü şarkıcı Hadise’nin Türkiye’de kazandıklarının vergisini vermemek için 13 yıldır tüm kazancını ablasının üzerine kayıt ettirdiği iddia edilmişti. Buna göre Hadise’nin üzerine kayıtlı sadece bir ev olduğu belirtilirken, ablasından tüm malvarlığını geri almak için mahkemeye koştuğu ileri sürüldü.

Menajeri bağlandı

Hadise hakkındaki haberler teve 2’de yayınlanan 2. Sayda programında değerlendirilirken ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Vergilerini ödüyor

Şentürk, Hadise’nin ailesinden kimseye dava açmadığını, onların etle tırnak gibi ayrılmayan bir aile olduğunu, böyle şeylerin aslı olmadığını, Hadise’nin şirketinin ayrı, ablasının şirketinin ayrı olduğunu, Hadise’nin mesleğe başladığından beri vergilerini ödediğini söyledi.

Haberler doğru çıkmıştı

Hadise'nin menajeri daha önce aile arasında olan tartışmayla ilgili çıkan haberleri de yalanlamıştı. Ancak haberler doğru çıkmıştı.

Neler yaşandı?

Tüm mal varlığı ablasının üzerine kayıtlı olan Hadise'yi, annesi "Malların kardeşlerinle ortak" diyerek uyardı. Bunun üzerine Hadise ablasına dava açtı. Yeni iddiaya göre, abla Hülya Açıkgöz'ün malları geri vermeye niyeti yok.