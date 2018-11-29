Hacizlerle boğuşan Okan Kurt, konkordato istedi

Okan Kurt ve aile şirketleri konkordato ilan etti.

Güncellenme 29 Kasım 2018 12:48

Demet Akalın ile Eylül ayında ani bir kararla boşanan Okan Kurt ve babası Abdi Kurt, şirketleri için konkordato başvurusunda bulundu. Kurt ailesinin ait olan 10’a yakın firma için geçici süre tanındı ve konkordato komiseri atandı.

Şirketleri konkordato ilan etti

Hürriyet’in haberine göre, Okan Kurt, ortağı olduğu Martaş Lojistik’e haciz haberleri sonrası Demet Akalın ile boşanmıştı. Yeniden gündeme gelen Kurt, şirketleri için konkordato ilan etti.

Başvuruyu Okan Kurt ve babası yaptı

Davanın başvurusu Mersin Asliye Tic. Mahkemesi’ne yapıldı. Konkordato başvurusu, Abdi Kurt ve oğlu Okan Kurt beraberinde; Ens. İnşaat Turizm Taşımacılık San. ve Tic. Limited Şti., Mar Dış Tic ve Lojistik Limited Şti, Markon Lojistik ve Taşımacılık Limited Şti, Marmer Petrol Ürünleri Otomotiv Nakliye İnşaat Gıda Maddeleri San. ve Tic. Limited Şti, Marmer Sigorta Aracılık Hizmetleri limited Şti, Martaş Nakliyat Turizm İnşaat Tarım Ürünleri Tekstil San. ve Ticaret Limited Şti. ve Martaş Uluslararası Taşımacılık İnşaat ve Tic. Limited Şti için yapıldı.

Şirketlere haciz işlemi yapılmayacak

Mahkeme yapılan başvurular sonrasında, üç ay geçici mühlet verilmesi kararı verildi. Bu kararla birlikte, hem şirketlere hem Abdi Kurt ve Okan Kurt'a yönelik haciz işlemi yapılamayacak.

Üç kişilik konkordato komiseri atandı

Öte yandan mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimi için de 3 kişilik geçici konkordato komiseri ataması yaptı.

100 milyon TL borcu var

Okan Kurt ve ailesinin sahip olduğu firmalar bir süredir hacizlerle boğuşuyordu. Kurt ailesine ait olan şirketin TIR’larına haciz konulmuştu. Firmanın, bankalara 100 milyon TL civarında borcu olduğu iddia edilmişti.