Hac ibadeti ile alay eden Sav, yeniden sahnede!

CHP'nin kurultay denince akla gelen ilk ismi Önder Sav'ın Muharrem İnce için devreye girdiği iddia edildi.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 11:22

CHP'de kurultay tartışması devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, toplanabilecek imzanın 450-470 civarında olduğunu söyledi. İnce'ye yakınlığıyla bilinen CHP'li Yaşar Tüzün de yeter sayıdaki imzayı topladıklarını iddia etti.

Önder Sav devrede

Odatv'nin haberine göre, CHP'de dikkatleri çekecek bir gelişme yaşandı. Partide kurultay denince akla ilk gelen isim olan Önder Sav devreye girdi. İddiaya göre Muharrem İnce için devreye giren Sav, Kartal Belediyesi’nin Adalar’daki tesislerinde CHP’li bazı delegelerle bir araya geldi. Sav burada bir araya geldiği delegeleri imza vermeleri yönünde ikan etmeye çalıştı. Son dönemde artan imza sayısının da Sav sayesinde arttığı belirtildi.

Herhangi bir toplantıya katılmadı

Muharrem İnce’ye yakın isimler ise Sav’ın bazı delegeler ile görüşerek kendilerine destek olduğu yönündeki iddianın doğru olmadığını belirtti. Sav’ın, CHP’deki kurultay süreci ile ilgili olarak herhangi bir toplantıya katılmadığını ifade ettiler.

Hac ve Peygamberle alay etmişti

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a o dönem en yakın olan isim Önder Sav kendisinden yardım isteyen vatandaşla kurduğu diyalog Türkiye’nin gündemi oturmuştu.

“Araplara para kaptırma”

Sav’ın yanına yaklaşan Mustafa Ünal isimli vatandaş Hacca gitmek istediğini söyleyince CHP’li Sav, alaycı bir üslupla “boşver Araplara para kaptırma” demişti.

“Muhammed orada bırakmaz seni”

Ünal, 80 yaşına geldiğini, bir ayağı çukurda olduğunu, bu sebeple Hacca gitmek istediğini söyledi. Sav ise konuşmalarını daha da çirkinleştirerek, “Muhammed orada bırakmaz seni. Buraya göndermez. Sen yine de şey yapma” demişti.

Tekrar mı CHP’ye dönüyor?

Bu olay sonrası inançlı insanlar tarafından büyük tepki çeken Sav bir süre sonra partiden ayrılmıştı. CHP’de olası bir Muharrem İnce döneminde ise yeniden aktif olup olmayacağı ise merak konusu.