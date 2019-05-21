Habertürk'ten Yıldırım ve İmamoğlu'na canlı yayında tartışma çağrısı!

Habertürk’te program sunan Didem Arslan Yılmaz, İmamoğlu'nu ve Yıldırım'ı canlı yayında tartışmaya davet etti.

Güncellenme 21 Mayıs 2019 15:19

YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı alması sonrası hem Ekrem İmamoğlu hem de Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Habertürk’te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, iki adaya da seslenerek, “Projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım” dedi.

Arslan'ın program sonunda yaptığı çağrı şöyle:

“Katılımcı demokrasinin bir gereği ve vatandaşın seçme hakkının etkili kullanımı açısından Habertürk olarak bir çağrımız olacak. İstanbul seçimleri çok önemli. Bu seçimde yarışacak iki adayın gazetecilerin katılımıyla ekranda projelerini karşılıklı tartışmaları demokrasimize katkı sağlayacaktır.

İki adaya da çağrı

Biz Habertürk olarak her iki sayın adaya buradan çağrı ve davet yapıyoruz. Buyurun Habertürk ekranlarında tarafsız, objektif ve adil bir platformda, Türkiye’nin Nabzı’nda, projelerinizi karşılıklı olarak yurttaşlarımıza açıklayın ve birlikte özgürce tartışalım. Her iki adaya saygıyla davetimizdir.”