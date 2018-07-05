Habertürk'te neler oluyor? Bu kez de...

Gazete Habertürk'ün kapatılmasından sonra Ciner Yayın Holding'te yeni bir gelişme daha yaşandı.

Güncellenme 05 Temmuz 2018 15:12

Gazete Habertürk'ün kapanmasından sonra Ciner Yayın Holding'te yeni bir gelişme daha yaşandı. Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş, Twitter hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Ateş bundan sonraki dönemde kanalda program yapacağını, habertürk.com.tr'de yazı yazacağını söyledi.

TV NET'ten Habertürk'e Genel Müdür olarak transfer olan Ateş, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ateş şu açıklamayı yaptı:

"Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim… Bugünden itibaren yola, Habertürk TV Genel Müdürü olarak değil Habertürk ailesinin programcı/yazarı olarak devam edeceğim. Yeni dönemde Habertürk TV de programlarıma devam edecek ve Habertürk ün digital mecralarında köşe yazacağım. idari işleri başka bir arkadaşıma devrediyor, özlediğim yayıncılık hayatına (ki, hiç bırak(a)mamıştım) devam ediyor olacağım. Bu süreçte bana destek veren yöneticilerime ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım. Her şey çok güzeldi, daha da güzel olacak… Şimdilik biraz istirahat zamanı. Sağolun."