Habertürk ve Show TV hakkında flaş karar!

Ciner Yayın Grubuna bağlı Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT, Taksim'den Sefaköy'e taşınıyor.

Güncellenme 14 Eylül 2018 10:15

İstanbul Taksim’de bulunan Ciner Yayın Holding’e bağlı Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT kanallarının merkez binasının Sefaköy’e taşınması kesinlik kazandı.

Taşınma işlemleri başladı

Buna göre Ciner Grup bünyesinde bulunan Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT kanalları Sefaköy'e taşınıyor. Yayın Grubu’nun taşınma çalışmalarına başlandı. İddiaya göre, Sefaköy'deki Ciner Holding'e ait binalarda teknik alt yapı çalışmalarına başlandı.

Taksim’deki binayı Medipol Hastanesi kiralıyor

Medyaradar'ın haberine göre, Taksim'deki boşaltılacak binanın Medipol Hastanesi olacağı, kiralama sözleşmesinin imzalandığı kaydedildi.