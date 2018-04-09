Haber yapmak için çatıya çıktı, haber oldu!

Tokat'ta leylekleri haber yapmak için çatıya çıkan muhabir; polis, itfaiye ve sağlık görevlilerini harekete geçirdi.

Güncellenme 09 Nisan 2018 14:53

Tokat Zile'de çatıya çıkarak görüntü almak isteyen basın mensubu polisi harekete geçirdi. Civardaki halk, çatıda gördükleri kişinin intihar edeceğini düşünerek hemen polisi aradı. Haber yapmak isteyen habercinin kendisi haber oldu.

Vatandaş ihbar etti

Zile'de bulunan Yunus Emre Camisi'nin kubbesindeki leylekleri görüntülemek için binanın çatısına çıkan İHA muhabirini gören vatandaşlar, polisi arayarak intihar ihbarında bulundu.

İtfaiye ekipleri telefonla aradı

İhbar üzerine hemen bölgeye emniyet, itfaiye ve ambulans ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıda bulunan gazeteciyi tanıdı ve telefonla aradı. Bunun üzerine basın mensubunun görüntü almak için çatıya çıktığı anlaşıldı.

Haberciyken haber oldu

Başına gelen olayı anlatan İHA muhabiri Yaşar Erkan İçen, Yunus Emre Camisi'nde leylekleri haber yapmak için bölgeye geldiğini, geldiğinde en uygun yer olan binanın çatı katına çıkarak çekimleri gerçekleştirdiğini, o arada ambulansın geldiğini fark ettiğini, daha sonrasında da itfaiye ekiplerinin ve polisin bölgeye intikal ettiğini, kendisinin şaşkınlık içerisinde ne olduğundan haberi olmadığını, telefonum çaldığını, itfaiyedeki arkadaşlarının kendisini aradığını, çatıda intihar olayı olduğunu söylediklerini, haberciyken haber olduğunu söyledi.

Son anda fark etti

Çatıya çıkmadan olayı aydınlatan itfaiye personeli Osman Adıbelli ise, olay günü Yunus Emre Camisi'nde intihar vakası haberini aldıklarını, 112 ve 155 ekipleriyle beraber olay yerine geldiklerinde Yunus Emre Camisi'nde 2 vatandaşın intihar etmekte olduğunu söylediklerini, kendilerinin de diğer taraftan Yunus Emre Camisi'ne baktıklarını, böyle bir olayın olmadığını anladıklarını ama olayın diğer tarafta Ceylan Sitesi'nin çatı katında olan arkadaşlarını fark ettiklerini, o kişinin de Zile'nin habercisi olan Yaşar Erkan İçen olduğunu fark ettiklerini belirtti.

İntihar teşebbüsüne rastlamamışlar

Diğer bir itfaiye personeli İbrahim Hüyük ise, ihbar aldıklarında intihar olayı var diye geldiklerini, geldiklerinde herhangi bir intihar olayıyla karşılaşmadıklarını, 112 ve diğer emniyet arkadaşlarının burada olduklarını, biraz gezdikten sonra çatı katında 2 kişinin olduğunu fark ettiklerini, o kişiyi tanıdıklarını bir basın mensubu olduğunu kaydetti.

Çok şaşırmış

Hüyük, ihbarı veren kişiler bunu tanımadığı için intihar olarak düşündüklerini, kendisinin telefonla arandığında kuş çekimi yaptığını bize bildirdiğini, ambulansı görünce kendisinin de merak içinde kaldığını, çok şaşırdığını ve haber yaparken kendisinin haber olduğunu söyledi.