Güzellik kraliçesine idam cezası

Kenya'da erkek arkadaşını acımasızca öldüren ve hapishaneler arasında yapılan bir güzellik yarışmasında birinci olan Ruth Kamande, idam cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 16:35

Kenya'da 2015 yılında yaşanan olayda, 24 yaşındaki Ruth Kamande, erkek arkadaşı Farid Mohammed’i 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Üç yıldır tutuklu

Üç yıldır tutuklu olan ve duruşması gününü bekleyen Kamande, geçtiğimiz Ağustos’ta hapishaneler arasında yapılan bir güzellik yarışmasında birinci oldu ve kraliçelik tacı giydi.

İdam cezasına çarptırıldı

Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada mahkeme, güzellik kraliçesi seçilen Kamande'yi “kurbanın cep telefonuna izinsiz eriştiği, kurbanına merhamet göstermediği ve kurbanını canavarca hislerle öldürdüğü” sebebi ile idam cezasına çarptırdı.

Mahkemeden açıklama

Kenya insan hakları örgütleri verilen bu kararı “insanlık dışı ve aşırı” olarak değerlendirdi. Mahkeme başkanı hakim Jessie Lesiit, verilecek daha hafif bir cezanın “suçluyu bir kahramana dönüştürebileceği” gerekçesiyle reddederek idam cezasına karar verdi. Öldürülen Farid Mohammed’in ailesi ise cezayı adil olarak nitelendirdi.

İdam cezaları uygulanmıyor

Kenya'da idam cezası yasal olsa bile 1987'den bu yana hiçbir mahkum için bu ceza uygulanmadı.