Güzelliğiyle nam salan isim, böyle görüntülendi

Dünya basının ilgi odağı olan ismin yeni görüntüleri olay oldu.

Güncellenme 22 Haziran 2018 15:37

Dünya medyasının merakla takip ettiği Prens Harry ile Meghan Markle düğününde tüm dikkatleri üzerine çeken güzel konuk Lady Kitty Spencer'ın yeni görüntüleri olay oldu. Düğünde giydiği kıyafet, aksesuarları ve güzelliği ile adeta bir zarafet abidesi olan Prens Harry'nin dayısının kızı olan Lady Kitty Spencer, bir arkadaşı ile yemek yerken görüntülendi.

Londra'daki bir restoranda bir kız arkadaşı ile buluşan Lady Kitty Spencer, bir yandan sohbet ederken bir yandan da yemeğini yedi.

Bu kez sade kıyafetler seçen Spencer, bir kot pantolon ile üzerinde "şikayet etme, açıklama yapma" yazılı beyaz bir tişört giydi. Spencer'ın fazla makyaj yapmadığı da gözlemlenirken, kirpiklerine sadece rimel sürdüğü, yemek yerken büyük keyif aldığı görüntülendi. Spencer daha sonra burada arkadaşıyla vedalaşıp aracının yolunu tuttu.

Prens Harry ve Prens William'ın annesi Prenses Diana'nın erkek kardeşinin kızı olan Lady Kitty Spencer, son dönemde İngiltere'de cemiyet hayatının en çok dikkat çeken üyelerinden biri. Spencer, modellik ve tasarımcılık yapıyor.