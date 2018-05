Güzelliğini korumak isteyen hamileler mutlaka okumalı!

Hamilelik sürecini hem sağlıklı hem de bakımlı geçirmek isteyen anne adayları bunları mutlaka dikkate almalı.

Her anne adayı hamilelik sürecinin sağlıklı ve güzel geçmesini ister ancak bunun için ufak yöntemler var bu yöntemleri uzmanlar anne adayları için yazdı . Anne adayları sağlıklı ve güzel hamilelik için neler yapmalılar?

C Vitamini

C vitamini alımı damar hastalıklarının önüne geçmek için son derece önemlidir. Varis hastalıkları ile mücadele noktasında c vitamini son derece önemlidir. Genetik varis ve damar hastalıkları noktasında c vitamini alımına önem vermek gerekmektedir.

İstenmeyenler tüyler

Hamilelik döneminler anne adayları istenmeyen tüyler için kimyasal içeren ürünleri kullanmamak gerekmektedir. Bu dönemde ağda veya jilet kullanmak en sağlıklı yöntemler arasındadır.

Akne tedavisi

Hamilelik sürecinde anne adayları akne problemiyle baş etmeye çalışmaktadırlar. Anne adayların sıkça sorun ettikleri problemlerin başında gelmektedir. Bu dönemde cilt ekstra bir yağlanma göstermektedir. Bu dönemde yağlanmayı azaltan kremler veya ürünler kullanırken cilde ve bebeğe zarar vermeyecek ürünler olması açısından uzman görüşüne yer vermek gerekmektedir.

Saç bakımı

Hamile iken anne adaylarının özellikle kaçınması gereken bir konu varsa o da saç boyasıdır. Kesinlikle hamilelik süreci içerisinde anne adayları saç boyası kullanmaması gerekmektedir. Saç bakımı noktasında şampuan, saç kremi ve sprey kullanırken de içerisinde zararlı madde olmamasına dikkat etmek gerekmektedir.

Hindistancevizi yağı

Hindistancevizi yağı eski tarihlerden bu yana bakım için kullanılan ürünler arasında yer almaktadır. Bu noktada gerek cildi nemlendirmek için gerekse karın çatlakları için kullanmak için son derece güvenilirdir.

Hassas cilt

Hamilelik süreci boyunca anne adayların ağır makyaj yapmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Cildin nefes almasının önüne geçecek ürünleri kullanmamakta fayda vardır.

Ruj kullanımı

Hamilelik sürecinde kullanılan ürünlere son derece dikkat etmek gerekmektedir. Bu dönemde kullanılan rujlardan kremlere kadar pek çok ürün için içerdiğinde cilde ve sağlığa zararlı maddelerin olmamasına dikkat etmek gerekir. Organik içerikli güvenilir markaların rujlarını kullanabilirsiniz.