Güzel oyuncu Michelle Rodriguez Şanlıurfa'da!

Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü oyuncu Michelle Rodriguez, önce İstanbul'u sonra da Şanlıurfa'yı gezdi.

Güncellenme 20 Mart 2018 11:19

Hızlı ve Öfkeli serisinde onadığı kararterle dünyaca tanınan ABD'li ünlü sinema oyuncusu Michelle Rodriguez, Şanlıurfa'ya geldi. Burada tarihi ve turistik mekanları gezen Michelle Rodriguez çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Önce İstanbu'u gezdi

Ölümcül Deney, Avatar, Özel Tim ve Hızlı ve Öfkeli gibi filmlerin yıldız oyuncusu Michelle Rodriguez, arkadaşı Sergio Magana ile Türkiye'ye geldi. Önce istanbul'daki Ayasofya ve Sultanahmet Camisi'ni ziyaret eden güzel yıldız, Cumartesi günü de Şanlıurfa'ya seyahat etti. Sessiz sedasız kente giden ünlü oyuncu, arkadaşıyla birlikte tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Balıklıgöl'de fotoğraf çektirdi

Burada olmaktan çok mutlu olduğu gözlemlenen Rodriguez, kentin simgesi olan Balıklıgöl'de balıklara yem atıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Kentte bir gün kaldığı öğrenilen Michelle Rodriguez, Balıklıgöl'de çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.