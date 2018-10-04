Güzel olmak isterken hayatından oldu!

İngiltere’de Brezilya tipi kalça yaptırmak isteyen bir kadın hayatından oldu.

Güncellenme 04 Ekim 2018 16:10

İngiltere’de bir kadının Brezilya tipi kalça kaldırma operasyonu sonrası hayatını kaybettiğini ortaya çıktı. Bu operasyonu "en tehlikeli kozmetik müdahale" olarak tanımlayan İngiliz Estetik Cerrahlar Birliği halkı uyardı.

Üç binde biri ölümle sonuçlanıyor

İngiliz doktorlara göre, dünya çapında bu operasyonlardan 3000’de biri ölümle sonuçlanıyor. Vücudun başka yerlerinden alınan ve kalçaya enjekte edilen yağların, beyne giden damarları tıkayabildiği belirtiliyor.

Ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

20’li yaşlarının sonunda olduğu tespit edilen kadının adı ve ameliyatı nerede yaptırdığı henüz açıklanmadı. Ölümüyle ilgili ise soruşturma başlatılacağı açıklandı.

Üç kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Ağustos’ta İzmir’de kalça kaldırma operasyonu yaptıran Leah Cambridge adlı 29 yaşındaki bir kadın, ameliyat sırasında 3 kez kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Uzun süre yürüyemedi

Şubat ayında Brezilya kalçası operasyonu için Türkiye’ye gittiğini belirten 23 yaşındaki Gallerli bir kadın, BBC’de yayınlanan Victoria Derbyshire adlı programda, ameliyattan 3 ay sonra kalçasında enfeksiyon oluştuğunu, uzun süre yürüyemediğini anlattı.

"Kalçamda delikler belirdi”

İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, "Kalçamda delikler belirdi. Buradan yağlar sızıyordu. Yağlar çıktıktan sonra yeniden yürümeye başlayabildim. 3 ay boyunca devam etti. Kötü bir koku çıkarıyor, elbiselerim yağ içinde kalıyordu. Her gün sargı değiştiriyordum. Keşke hiç yaptırmasaydım. Böyle görünebilmek için bir sürü para ödedim" dedi.

“İngiltere'de hastanene yattım”

Adının açıklanmasını istemeyen ve BBC’ye konuşan başka bir kadın, 2 yıl önce Türkiye'de operasyon yaptırdığını, hala ağrıları olduğunu belirterek, "Ameliyat buradakinden çok daha ucuz olduğu için Türkiye'ye gittim. Doktorla anesteziden 10 dakika önce tanıştım. Birkaç gün sonra ateşim çıktı. Doktorlar ve hemşireler e-maillerime ve telefon mesajlarıma cevap vermediler. İngiltere'de hastanene yattım. Bir ay işe gidemedim” ifadelerini kullandı.

En fazla bu ülkelerden şikayet geliyor

Ülke dışındaki operasyonlarla ilgili davalara bakan Cheryl Palmer-Hughes adlı bir avukat, müvekillerinin yarısının bu tür müdahaleleri Türkiye, Macaristan, Belçika ve İspanya'da yaptırdığını söyledi.

Sosyal medyada olumsuz yorum yasağı

Palmer Hughes'a göre, ameliyat yaptıranlara imzalatılan belgede, internette ya da sosyal medyada operasyonla ilgili olumsuz yorum yapılamayacağı maddesi yer alıyor.