Güzel modelden Nusret taklidi

Dalga dalga yayılan Nusret’in tuz dökme hareketi, bu kez İtalyan güzel Ashley Nocera tarafından yapıldı.

Güncellenme 02 Mart 2018 17:28

20 yaşındaki İtalyan bikini güzel yaptığı paylaşımlarla yürek hoplatmaya devam ediyor. En son yaptığı paylaşımda Nusret Gökçe’nin tuz dökme ve et kesme hareketini taklit etti. Sosyal medya hesabından yayınladığı video da yaptığı taklit Nusret Gökçe'nin yaptıklarının aynısıydı. 1.2 milyon takipçisi olan Ashley Nocera’nın yayınladığı video çok kısa süre de 1 milyonun üzerinde izlendi.

Yıldız futbolcu geri kalmadı

Yaptığı tuz dökme hareketi ile dünya çapında bir üne sahip olan Nusret Gökçe bir çok ünlü ismin de kendisinin taklit etmesine neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde bu furyaya katılan bir isimde Ganalı yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng oldu. Sosyal medya hesabından paylaştığı video da Nusret hareketleriyle gözleri üzerine çekti. Paylaşımı sırasında kullandığı başlık “Nusret style” oldu.

Beckham’ı elleriyle besledi

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında adından çokça söz ettiren Nusret en son olarak New York’ta açtığı et restoranıyla gündeme bomba gibi düştü. Dünya çapında bir çok ünlünün ziyaret ettiği mekan adında sıklıkla söz ettiriyor. Özellikle eski İngiliz futbolcu David Beckham’ın eşi ve çocuklarıyla beraber gelmesi Türkiye ve Dünya basınında büyük ses getirdi. Backham’ı elleriyle besleyen Nusret, sevenleri tarafından güzel yorumlar almasına neden oldu. Beckham, ziyareti sonrası paylaştığı fotoğrafta Nusret’e övgü dolu sözler kullandı.

Süper modelin Nusret ziyareti

Pek çok ünlü ismin akın ettiği mekana ziyaret eden bir diğer isimde Naomi Campbell oldu. Verdikleri samimi pozla sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf büyük beğeni aldı.

Sosyal medyayı salladı

Nusret’in sosyal medyayı sallayan diğer bir paylaşımı ise ünlü Oscar’lı oyuncu Leonardo DiCaprio’nun etini tuzlarken paylaştığı fotoğraf oldu. Bu fotoğrafın ardından birbirinden komik capsler sosyal medyada yayıldı. Paylaşımda dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise Leonardo DiCaprio’nun o pozu oldu.