Güvenlik Uzmanı Mete Yarar evlendi!

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar ve televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile bugün evlendi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 16:54

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile bugün nikah masasına oturdu. İkilinin nikah şahitliğini İzzet Çapa ve Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş üstlendi.

Güvenlik Uzmanı aynı zamanda yazar Mete Yarar, uzun zamandır birlikte olduğu Gülnaz Kudunoğlu ile Paris Başkonsolosluğu'nda dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahitliğini İzzet Çapa ve Habertürk TV eski Genel Müdürü Veyis Ateş yaptı. Öte yandan ikinci evliliğini gerçekleştiren Mete Yarar'ın önceki evliliğinden de bir oğlu bulunuyor. Gülnaz Kudunoğlu, bir dönem Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu üye olarak basın sözcülüğü görevini yürütmüştü.