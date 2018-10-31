Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle!

Gürsel Tekin, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmak istediğini söyledi.

Güncellenme 31 Ekim 2018 15:47

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimlerde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı adayı olacağını, İstanbul’la ilgili ciddi projeleri olduğunu, güçlü bir kadrosunun olduğunu, sahada vatandaşların çok büyük desteğini gördüğünü söyledi.

İstanbul için adayım

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Tekin, yerel seçimlerde partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olduğunu, bütün arkadaşlarının çok kıymetli olduğunu, hiçbir arkadaşının rakibi olmadığını, 4 yıl önce İstanbul'da bütün bu çalışmalara başlayan bir siyasetçi olduğunu, bugün aday gibi davrandığını, partisinin ne yapacağının kendisini ilgilendirmediğini, çalışmalarının sekteye uğrayacağı bir şey içinde olmadığını belirtti.

CHP kulislerinde Gürsel Tekin’in bu ısrarcı tavrının Kılıçdaroğlu’nu zora sokacağı belirtildi.

İstanbul için her şey hazır

Sahada vatandaşların çok büyük desteğini gördüğünü belirten Tekin, çalışmalarının sadece İstanbul'la ilgili sadece alt yapı üst yapı, planlama, ulaşım, depreme hazırlık olmadığını, İstanbul için ciddi projeleri olduğunu, güçlü bir kadrosu olduğunu, gerek Türkiye gerek uluslararası arenada ciddi görev yapan arkadaşlarıyla çalıştığını, seçim zamanı kendisine görev verilirse İstanbul’la ilgili her şeyinin hazır olduğunu ifade etti.

Ekibinde kimler var?

Tekin, “İstanbul'da sadece 16 milyonun değil misafir olan Ortadoğu ve Afrika'dan gelen insanların derdi de var. Geçen hafta Afrikalıların mahallesindeydik. Kaç bin Afrikalı, Ortadoğulu seçmen olduğunu bilemezsiniz. Ortadoğulu, Afrikalı belediye meclis üyelerimiz bile hazır. Afrikalı belediye meclis üyemiz var. 2 bin 800 oy var, neden olmasın. Birisi uzman, ODTÜ mezunu. Çok ciddi çalışma yapıyor” dedi.

Gökçek açıklaması

Gürsel Tekin, bir basın mensubunun, “Melih Gökçek'in MHP'den aday olur mu?” sorusuna ise, "MHP ile Gökçek arasında bir nişan yapılmış. Yakında düğün yapılacak gibi gözüküyor" diye yanıt verdi.