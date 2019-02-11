Gürsel Tekin, CHP'yi topa tuttu! Liyakatsiz...

CHP İstanbul Milletvekili Tekin, partisinin aday belirleme sürecinde liyakate önem vermediğini söyledi.

Güncellenme 11 Şubat 2019 13:52

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaptığı yazılı açıklama ile partisini topa tuttu. Aday belirlemede liyakata önem verilmesi gerektiğini ifade eden Tekin, bu süreçte bir fazla oy getirecek kişinin aday yapılması gerektiği halde, bunun gerçekleşmediğini ileri sürdü.

Kimler aday olmalı?

Adayların objektif kriterlere göre belirlenmediğini ifade eden Tekin, seçim bölgelerinde farklı kriterler ve standartlar ortaya koyulduğunu, birçok büyükşehirde, anketlerde daha çok karşılık bulan kişilerin aday gösterilmediğini iddia etti.

“Seçim süreci şeffaf olmalı”

Tekin, hayatını İstanbul’a adadığını, kendisi de dahil birçok kişinin fikirlerine bile danışılmadığını, aday belirleme sürecinin daha adil ve şeffaf olması gerektiğini söyledi.

“Kim CHP’ye bir oy fazla kazandırırsa o aday olmalıdır”

Aday belirleme sürecinden sonra ortaya çıkan tablonun CHP’nin oy kazanmasından başka ölçütlerin devreye girdiğini gösterdiğini belirten Tekin, "Biz eskiden kim CHP’ye bir oy fazla kazandırırsa o aday olmalıdır derdik. Bugün CHP’nin oy kazanmasından ve başarısından başka ölçütler de devreye girmiş durumda. Kişisel, şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki maliyetsiz değildir. 31 Mart’ta bu maliyet ile partimizin karşılaşmamasını umut ediyoruz" dedi.

“CHP, aday belirleme sürecinde liyakata önem vermedi”

Tekin, liyakati savunan bir parti oldukları halde CHP’nin bu süreçte liyakata önem vermediğini, bu ilkenin her yere egemen olmasını istediklerini, aday belirleme sürecinde şahsi yakınlık ve tutumun öne çıkartıldığını söyledi.

“CHP’ye yakışan bir adım değil”

Olağanüstü kurultay isteyen başkanların liste dışı bırakıldığını savunan Tekin, çok sayıda ilde başarılı hizmetlere imza atan belediye başkanlarının sırf olağanüstü kurultay talep ettikleri için yeniden aday gösterilmediklerini, bazı illerde seçimi kazanabilecek desteği bulunan kişilerin de aynı gerekçe ile adaylık dışında bırakıldığını, halk desteği bulunan kişilerin de aynı gerekçeyle adaylık dışında bırakıldığını, bunun CHP tarihine, kültürüne yakışan bir adım olmadığını ifade etti.

“Halk değişim beklentisinde”

Tekin, halkın yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile bir değişim beklentisi içine girdiğini, CHP’nin de bu beklentinin sesi olmadı gerektiğini, daha önce görülmedik bir mutsuzluk ve öfkenin bulunduğunu, böyle bir dönemde halkın isteklerine cevap verilmesi gerektiğini, hem Türk halkının hem de CHP tabanının beklentisinin mutlak başarı olduğunu söyledi.

“Örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır”

Hiçbir koltuğun başarısızlık üzerine kurulamayacağını ifade eden Tekin, “Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır. Bugünden itibaren ben de seçim bitene kadar canla, başla CHP’nin her ilçede, her ilde zafer kazanması için çalışacağım. Bütün örgütümüze ve seçmenlerimize de büyük bir heyecanla çalışma çağrısında bulunuyorum. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Başka kimse yoktur. Herkesin de bu sorumluluğun yerine getireceğini umuyorum" dedi.