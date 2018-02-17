Gürkan Uygun'un yeni imajı şaşkına çevirdi!

GQ Türkiye'nin gecesinde Burak Deniz'e ödülünü vermek için sahneye çıkan Gürkan Uygun'u görenler tanıyamadı.

Güncellenme 17 Şubat 2018 16:20

GQ Türkiye'nin 2017'de başarılı ve tarzları ile dikkat çeken yılın kadın ve erkekleri seçti. "Men of the Year 2017" ödülleri kapsamında görkemli bir törene imza atan GQ Türkiye'nin en ünlü isimlerini bu porgramda ağırladı.

Geceye katılanlar arasında usta oyuncu Gürkan Uygun da vardı. Uygun, "Yılın Yükselen Oyuncusu" kategorisinde ödül alan Burak Deniz'e ödülünü verdi.

'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizi için kamera karşısına geçen Uygun, yeni imajı ile görenleri şaşırttı. Daha önce de farkı imajlara bürünen oyuncunu yeni tarzı hayli farklı görünüyor. Uygun'un yeni dizisinde hangi kararktere hayat vereceği ise merak konusu.