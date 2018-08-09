Günün en ilginç haberi bu kez İstanbul'dan!

İstanbul’da evlendirme dairesinde memur olan bir genç, sevmediği bir kızla zorla evlenmek zorunda kaldı.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 09:55

İstanbul’da bir evlendirme dairesinde memur olan Serkan U.’nun hayatı dört sene önce arkadaş ortamında tanışarak evlendiği eşi Pınar U. Yüzünden kabusa döndü.

Avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne dilekçe veren Serkan U., başına gelenleri bir bir anlatarak, kandırıldığını, bu nedenle boşanmak istediğini belirtti.

“Serkan’la acilen evlenmemiz lazım”

Serkan U., Pınar U. ile arkadaş ortamında tanıştıklarını, birkaç gün arkadaşlık yaptıklarını, bir gün ailesi ile yaşadığı eve gittiğinde karşısında onu gördüğünü, Pınar U.’nun babasına ulaşarak kendisini sevgilisi olarak tanıttığını, “ailem beni reddetti, evden kovdu. Namusumun temizlenmesi için acilen beni gelin alın. Serkan’la acilen evlenmemiz lazım” dediğini iddia etti.

“Namusum temizlensin daha sonra da boşanırız”

Pınar U.’nun başka bir sevgilisi olduğunu bildiğini ve bu nedenle sinirlenip evi terk ettiğini belirten Serkan U., annesinin ‘bizim de kızımız var kalsın biz de” diyerek ona sahip çıktığını, Pınar U. ile kavga edip neden böyle yaptığını sorduğunu, “Sen askere git gel. Ailem de beni affetsin namusum temizlensin daha sonra da boşanırız” cevabını aldığını, evliliğe zorlandığını ileri sürdü.

“Allah hepinizin belasını versin”

Serkan U., askere gidince Pınar U.’nun ailesinin yanında yaşamaya devam ettiğini, dönünce boşanalım dediğini, bu nedenle kavga çıktığını, evdeki vazoları cam ve çerçeveleri kırdığını, kendisine ve ailesine “Allah hepinizin belasını versin, Adam mısınız ulan siz insan bozuntuları, kendimi öldürürüm üzerine kalır söylediklerimi yapacaksınız” diyerek tehdit edip evi terk ettiğini söyledi.

550 bin TL tazminat talebi

Hala tehditlerin sürdüğünü anlatan Serkan U., boşanmak istediğini, Pınar U.’nun kendisinden 350 bin TL maddi ve 200 bin manevi olmak üzere toplam 550 bin TL tazminat talebinde bulunduğunu ifade etti.