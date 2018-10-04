Günün en iğrenç haberi! Polis o kadınları böyle kurtardı

Polis, Fatih'te zorla fuhuş yaptırılan 34 kadını gözaltına alırken, bu kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 04 Ekim 2018 11:04

İstanbul Fatih’te Emniyet birimleri, yurt dışından kandırılarak getirilen ve fuhşa zorlanan 34 kadını gözaltına aldı. Yabancı uyruklu olduğu belirtilen kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hamile kadın doğum için bekletilirken, diğer 33 kadın sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresine teslim edildi.

34 kadın hakkında gözaltı kararı verildi

Olay Fatih’te yaşandı. Yurt dışından kandırılarak getirilen ve fuhşa zorlanan 34 kadın hakkında gözaltı kararı verildi. Bir eğlence mekanında olduğu belirlenen kadınlara Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Eylül'de operasyon yapıldı.

8 aylık hamile olduğu tespit edildi

Operasyon sırasında polis ekipleri bir kadının 8 aylık hamile olduğunu tespit etti. Toplam 34 kadını kurtaran polis, hamile kadını doğum yapması için bekletirken diğer 33 kadının da sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresine teslim etti.

Fuhşa zorlayan kişilerin tespiti için çalışmalar sürüyor

Diğer yandan emniyet güçleri, kadınları fuhşa teşvik eden kişi ya da kişileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.