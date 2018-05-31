Günün en iğrenç haberi Bursa'dan!

Bursa'da bir bankada çalışan personel, 18 yaşından küçük baldızına ait fotoğrafları iş yeri bilgisayarında unutunca her şey ortaya çıktı.

Güncellenme 31 Mayıs 2018 12:41

Bursa'da bir bankada çalışan M.A., 18 yaşından küçük baldızı B.k.'ya ait uygunsuz fotoğrafları iş yerindeki bilgisayarında unutunca hem işinden hem de özgürlüğünden oldu.

Tutuklandı

İddiaya göre, bankaya denetime gelen müfettişlerin fotoğrafı fark etmesi sonrası baldızı ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan M.A. hakkında kamu davası açıldı. Daha sonra M.A. hakkında çocuğa yönelik cinsel istismar suçundan dava açıldı. Suçları işlediği kesinleşen M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baldızı ile ilişkisi varmış

Yaşı 18 yaşından küçük olan baldızına ait çıplak fotoğrafları iş yeri bilgisayarına kaydeden ve iş yeri denetlemesi sırasında müfettişlere yakalandıktan sonra hakkında başlatılan suç duyurusu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen M.A. duruşmada "O fotoğrafları bana baldızım gönderdi, ben istemedim" diyerek kendini savundu.

Fotoğrafları bilgisayarda unutmuş

Bilgisayarda bulunan fotoğrafların fark edilmesi sonrasında çalıştığı banka ile yolları ayıran M.A.'ya ailesi tazminat alması konusunda baskı yaptı. Baskılara dayanamayan M.A., işten kovulmadığını, kendisinin ayrıldığını söyledi. M.A'nın istifasından şüphelenen aile çalıştığı kuruma giderek olayın aslını sordu.

Kendisi istifa etmiş

M.A.'nın çalıştığı banka da aileye, bu kişinin küçük yaştaki bir kızla ilişkisi olduğunu, kıza ait çıplak fotoğrafları bilgisayarında unuttuğunu, iş yeri denetimi sırasında müfettişlerin fotoğrafları fark ettiğini, bunun üzerine M.A.'nın işten çıkarılmadan kendisinin istifa ettiği söylendi.

Eşi boşanma davası açtı

Tüm bu olayları öğrenen M.A.'nın eşi boşanma davası açtı. M.A'nın bilgisayarında unuttuğu fotoğrafların baldızına ait olduğu ise açılan kamu davası sonrasında ortaya çıktı. M.A. olayın ortaya çıkması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.