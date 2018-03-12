Günübirlik kiralamalar hakkında kritik açıklama!

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre, günübirlik yapılan kiralamalarda usulsüzlük nedeni ile 12.4 milyon lira ceza kesildi

Güncellenme 12 Mart 2018 15:10

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geçen yıla ait derlediği bilgilere göre, pansiyon ve apart olarak günübirlik kiralanan yerlerin denetlenmesi, genel güvenlik, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve genel sağlık açısından risk teşkil eden yasa dışı fiillerin engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi, yakalanması açısından önem arz ediyor.

Vergi daireleri denetime başladı

Bu çerçevede GİB, "Kısa Süreli (Günübirlik) Konut Kiralama, Apart Kiralama ve Ev Pansiyonculuğu Denetim Rehberi" hazırladı. 29 vergi dairesi başkanlığı ve günübirlik kiralamaların yoğun olduğu ilgili defterdarlıklar nezdinde gerekli denetim faaliyetlerine başlandı.

Denetimler sonucu ceza kesildi

Geçtiğimiz yıl bu kapsamdan konut kiralama nezdinde 10 bin 503 mükellef denetlendi. 2 bin 265 yeni mükellefiyet tesis edildi. Denetimler sonucu kesilen ceza tutarı ise 12 milyon 367 bin 844 lirayı buldu.

Ödemeler resmi olarak yapılacak

Maliye geçen yıl yaptığı düzenleme ile sahip oldukları konutları günübirlik kiraya verenlere alacaklarını; EFT, kredi kartı, banka kartı, havale ve resmi yollarla yapılması zorunluluğu getirilmişti.

Kişilerin durumuna göre ceza kesilecek

Getirilen bu düzenlemeye uyulmaması durumunda, 350 lira ile bin 400 liradan az olmamak üzere kişi veya firmanın mükellefiyet durumuna göre işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Yeni bir sektör

Konuyla ilgili açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul başta olmak Antalya, Ankara ve Muğla gibi birçok ilde giderek artan günübirlik konaklama ihtiyacına bağlı yeni bir sektör geliştiğini ve buradaki kayıt dışılığın büyüdüğünü belirtmişti

Ağbal’dan açıklama

Ağbal, günlük kiraya verilen evin ve buradan alınan kiranın günlük 50 lira ya da 100 lira olsa da banka kanalıyla ödemek zorunda olunduğunu, ödenmemesi durumunda ceza verileceğini, İçişleri Bakanlığı ile bu konu üzerinde çalışıldığını, bu işin güvenlik ve asayiş tarafının da olduğunu, bunun da son derece önemli olduğunu, İçişleri Bakanlığı'nın günübirlik konut kiralamalarıyla ilgili bilgi topladığını, Maliye'nin olası bir usulsüzlüğün öne geçeceğini açıkladı.