Güney ve Kuzey Kore arasında tehlikeli yakınlaşma!

Güney Kore lideri Moon, Kim'in daveti ile Kuzey Kore'ye gitmeye hazırlanıyor.

Güncellenme 10 Şubat 2018 11:34

Kuzey Kore lideri Kim Jong-u uzun bir aradan sonra bir ilk yaparak, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i ülkesine davet etti. Yapılan bu tarihi davet ise uluslararası ajanslar tarafından acil olarak servis edildi.

Davet büyük bir öneme sahip

Bahsi geçen davet tarihi açıdan büyük bir öneme sahip. İki ülke arasında en son 2007'de bir araya gelme durumu olmuştu. Bu davet kabul edilirse iki lider 11 yıl aradan sonra ilk kez bir görüşmede bir araya gelecek.

Kız kardeş Kim, Güney Kore'de

Şu günlerde Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong, Güney Kore'de devam eden Kış Olimpiyat Oyunları'nı izliyor. Kız kardeş Kim, bu sabah Seul'da Mavi Saray'da Güney Kore lideri Moon tarafından misafir edildi. Açılış törenine katılan ABD Başkan Yardımcısı Milke Pence ile aynı kareye giren Kim Yo Jong'un Rusya ve Çin tarafından tepki çekip çekmeyeceği ise merak konusu.

Güney ve Kuzey Kore arasında yeni bri sayfa açıldı

Kız kardeş Kim, Kore Savaşından sonra Güney Kore'yi ziyaret eden ilk Kuzey Kore yönetici aile ferdi oldu. Yılbaşından sonra ise iki düşman ülke olan Güney ve Kuzey Kore arasında yeni bir sayfa açıldı.