Güney Kore'de 20 bin araç bu sebeple trafiğe çıkamayacak
Güney Kore, 40 aracın motor arızası nedeni yanması sonrası 20 binden fazla BMW marka aracın trafiğe çıkmasına yasak getirdiğini duyurdu.
Güney Kore, 20 binden fazla BMW marka aracın trafiğe çıkmasına yasak getirdiğini duyurdu.
20 bin aracın kullanımı yasaklandı
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede geri çağrılan 20 bin BMW aracın kullanımının yasaklandığı belirtildi.
40 araç yandı
Bu kararın, yıl içinde motor arızaları nedeni ile 40 BMW aracın yanmasından dolayı alındığı ifade edildi.
Bakanlıktan açıklama
Öte yandan Bakanlık, geri çağrılan araçların en kısa sürede kontrolden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.
Uygulama yarın başlıyor
Uygulamaya yarın başlanacağı, araçlarını kontrole götürmeyenlerin olası yangınlardan sorumlu tutulacağı ve yasağa uymayanların bir yıla kadar hapis cezası alacağı belirtildi.
BMW’den açıklama
Konuyla ilgili açıklama yapan BMW’nin Güney Kore'deki araçlarda yaşanan problemin diğer ülkelerde yaşanmadığını ve sorunun üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Geçen yıl da 106 bin araç çağrılmıştı
BMW, Güney Kore'de geçen yıl 42 modelde yaklaşık 106 bin aracı geri çağırmıştı.