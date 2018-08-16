Güney Kore'de 20 bin araç bu sebeple trafiğe çıkamayacak

Güney Kore, 40 aracın motor arızası nedeni yanması sonrası 20 binden fazla BMW marka aracın trafiğe çıkmasına yasak getirdiğini duyurdu.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 12:35

Güney Kore, 20 binden fazla BMW marka aracın trafiğe çıkmasına yasak getirdiğini duyurdu.

20 bin aracın kullanımı yasaklandı

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede geri çağrılan 20 bin BMW aracın kullanımının yasaklandığı belirtildi.

40 araç yandı

Bu kararın, yıl içinde motor arızaları nedeni ile 40 BMW aracın yanmasından dolayı alındığı ifade edildi.

Bakanlıktan açıklama

Öte yandan Bakanlık, geri çağrılan araçların en kısa sürede kontrolden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Uygulama yarın başlıyor

Uygulamaya yarın başlanacağı, araçlarını kontrole götürmeyenlerin olası yangınlardan sorumlu tutulacağı ve yasağa uymayanların bir yıla kadar hapis cezası alacağı belirtildi.

BMW’den açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan BMW’nin Güney Kore'deki araçlarda yaşanan problemin diğer ülkelerde yaşanmadığını ve sorunun üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Geçen yıl da 106 bin araç çağrılmıştı



BMW, Güney Kore'de geçen yıl 42 modelde yaklaşık 106 bin aracı geri çağırmıştı.