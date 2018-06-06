Güneşten korunmak için bunları mutlaka kullanın!

Güneşin göstermesiyle birlikte zararlı ışınlardan cildinizi korumak için çeşitli ürünler tercih edebilirsiniz peki bunları seçerken nelere dikkat etmek gerekir...

Güncellenme 06 Haziran 2018 00:48

Güneşin zararlı ışınlarında cildinizi korumak için çeşitli silahlarımız bulunmaktadır. Uzmanlar bu ürünleri seçerken nelere dikkat etmek gerektiğini sizler için yazdı.

  • Anne adayları ve bebekler güneş koruyucusu kullanırken sadece fiziksel filtre içeren ürünler tercih etmelidirler
  • Çocuklar içinse hem fiziksel hem de organik güneş koruyucuları tercih edilebilir.
  • Akneli bir cilde sahip kişilerin ise su bazlı, prokton olamin, çinko glukonat içeren ürünler kullanması sağlıklı olur.
  • Aile geçmişinde derin kanseri olan hastalarda immünolojik korumayı artırmaları gerekir bunun içinde antileukine 6 içeren koruyucular ve oksidatif hasarı azaltmak amacı ile C vitamini, E vitamini, E vitamini öncüsü olan pretokoferol, thialidine, kafeik asit, ferulik asit, yeşil çay ekstresi ve üzüm çekirdeği ekstresi içeren koruyucuları kullanmaları gerekmektedir.
  • Lekeye eğimli bir cilde sahip olan kişilerin ise nikotinamid, glabridin, arbutin içerikli koruyucular kullanması tavsiye edilir.
  • Yağlı ciltler için emülsiyon, kuru cilde sahip kimseler için krem, vücut gibi geniş alanlar için ise sprey formları daha iyi sonuç vermektedir.
  • Hassas cilt yapısına sahip kişilerin mineral, organik filtre ve termal su içerikli koruyucuları kullanması önerilmektedir.
  • Günlük hayatta devamlı olarak fondöten kullanan kişilerin kapatıcı özelliği de olan mineral bakımından zengin renkli koruyucular kullanması önerilmektedir.

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