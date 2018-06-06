Güneşten korunmak için bunları mutlaka kullanın!
Güneşin göstermesiyle birlikte zararlı ışınlardan cildinizi korumak için çeşitli ürünler tercih edebilirsiniz peki bunları seçerken nelere dikkat etmek gerekir...
Güneşin zararlı ışınlarında cildinizi korumak için çeşitli silahlarımız bulunmaktadır. Uzmanlar bu ürünleri seçerken nelere dikkat etmek gerektiğini sizler için yazdı.
- Anne adayları ve bebekler güneş koruyucusu kullanırken sadece fiziksel filtre içeren ürünler tercih etmelidirler
- Çocuklar içinse hem fiziksel hem de organik güneş koruyucuları tercih edilebilir.
- Akneli bir cilde sahip kişilerin ise su bazlı, prokton olamin, çinko glukonat içeren ürünler kullanması sağlıklı olur.
- Aile geçmişinde derin kanseri olan hastalarda immünolojik korumayı artırmaları gerekir bunun içinde antileukine 6 içeren koruyucular ve oksidatif hasarı azaltmak amacı ile C vitamini, E vitamini, E vitamini öncüsü olan pretokoferol, thialidine, kafeik asit, ferulik asit, yeşil çay ekstresi ve üzüm çekirdeği ekstresi içeren koruyucuları kullanmaları gerekmektedir.
- Lekeye eğimli bir cilde sahip olan kişilerin ise nikotinamid, glabridin, arbutin içerikli koruyucular kullanması tavsiye edilir.
- Yağlı ciltler için emülsiyon, kuru cilde sahip kimseler için krem, vücut gibi geniş alanlar için ise sprey formları daha iyi sonuç vermektedir.
- Hassas cilt yapısına sahip kişilerin mineral, organik filtre ve termal su içerikli koruyucuları kullanması önerilmektedir.
- Günlük hayatta devamlı olarak fondöten kullanan kişilerin kapatıcı özelliği de olan mineral bakımından zengin renkli koruyucular kullanması önerilmektedir.