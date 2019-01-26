Güneş'ten Erzurumspor maçı sonrası kritik açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, BB Erzurumspor yapılan maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 26 Ocak 2019 12:09

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açılama yaptı.

“Lens daha etkili olabilirdi”

Güneş, "Isimat Mirin'in bel kısmında bir ağrı var, ne kadar önemli bakacağız" dedi.

Ricardo Quaresma'nın kırmızı kart görmesi ve transfer iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Güneş, “Quaresma'nın kalmasıyla ilgili durum oyuncu ve yönetim arasında. Quaresma istekliydi ama daha etkili olabilirdi. Lens de daha etkili olabilirdi. Quaresma'nın kırmızı görmesi yanlış. Rakibin agresifliğini oyuncuların daha sakin götürmesi gerekiyordu, yanlış yaptı” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk yarışında olacağız”

Kendisi ile ilgili kanaatini kimseye söylemek zorunda olmadığını dile getiren Güneş, onu basın mensuplarının değerlendirmesi gerektiğini, şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde olmak istediklerini, her maça kazanmak için çıktıklarını, kazanıp bu yarışın içinde olmak istediklerini, bugün de bu niyetle oynadıklarını ama başarılı olamadıklarını, şampiyonluğun büyük takımlar için her zaman geçerli bir hedef olduğunu, bu yarışta olacaklarını düşündüklerini, oyun ve sonuç olarak bunun kovalanacağını belirtti.