Güneş yanığına doğal çözümler!

Yazın büyük kabusları arasında tabi ki güneş yanıkları bulunmaktadır. Peki bunu en aza indirmek için neler yapılabilir?

Güncellenme 02 Temmuz 2018 19:03

Tatile gittiğinizde krem yerine bronzlaştırıcı sürüp haşlananlardan mısınız yoksa krem sürmeyi unutanlardan mı? Ne olursa olsun güneş yanığı sadece yaz aylarında karşılaşacağınız sorunlardandır. Peki evdeki imkanlarla bu sorunu nasıl acısız hale getirebilirsiniz?

Doğal ürünleri tercih edin

Salatalık: Cildinizi tazelemek adına yanık bölgeye salatalık suyu dökebilirsiniz. Bu su sizin ağrılarınızı azaltacak ve yanmanın geçmesine katkıda bulunacaktır.

Elma sirkesi: Yanma hissi ve batma duygusu için elma sirkesi son derece etkilidir.

Zeytinyağı: Pek çok konuda olduğu gibi yanık acısını azaltmada da zeytinyağı çok etkilidir.

Lavanta yağı: Ağrı giderici ve nemlendirici etkisi ile lavanta yağı çok etkilidir.

Siyah çay: Ağrı ve yanma hissini azaltmak için diğer bir yöntem ise siyah çaydır. Yanan bölgeye koyabilirsiniz.

Soğuk tutmak

Yanık acısını en aza indirmek için soğuk duş alabilirsiniz. Gün içinde bir kaç kez yanık alanlarına ıslak ve soğuk şeyler örtebilirsiniz. Duş alırken dikkat etmeniz gereken bir başka husus ise suyun aşırı soğuk olmamasıdır. Çünkü yanmış olan bölge bunu hissetmeyebilir.

Su içmek

Günde ortalama 8 ile 10 bardak su tüketerek vücudunuza kaybettiğiniz suyu geri kazandırabilirsiniz.

Nemlendirici kullanın

Islak cilde özellikle krem ve losyon uygularsanız daha etkili sonuç alabilirsiniz.

Doğru beslenin

Yanık cildinizin kısa sürede iyileşebilmesi için antioksidan bakımından zengin besinler tercih etmelisiniz.

Güneşten uzak durun

Yanmış olan bölge kendin güneşin zararlı ışınlarından koruyamaz bir hale gelir. Daha fazla sorunlar karşı karşıya kalmamak için güneşte durmamanızda fayda vardır.

Kabarcıklarla uğraşmayın

Yanık sonrası ortaya çıkan kabarcıklarla asla uğraşmayın bu cildin kendi kendini iyileştirmesinin önüne geçmenize neden olacaktır. Eğer aklınızda bir enfeksiyon şüphesi varsa doktora görünmenizde fayda vardır.

Yanıklara karşı yoğurt kullanmayın

Halk arasında yaygın olan güneş yanıklarına karşı yoğurdun kullanılmasına dair bilimsel bir gerçeklik bulunmamaktadır. Ancak yoğurdun soğuk olmasına bağlı olarak acıyı hafifletmesi doğru olabilir. Şunu unutmamak gerekir ki yoğurt ciltte kaldığı zaman temizlenmesi daha zor bir hal alabilir.