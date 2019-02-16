Güneş, Milli Takım hakkında ilk kez net konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için teklif gelirse sezon sonunda değerlendireceğini söyledi.

Güncellenme 16 Şubat 2019 15:13

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor karşısında 2-1 kazandıkları maç sonrası kameralar karşısına geçti.

“Yapmaması gereken hatalara imza attılar”

Maçta hem gol kaçırma örneklerini, hem de kolay gol yeme örneğini gösterdiklerini ifade eden Güneş, hücumda zaafları olduğunu, büyük takımların yapmaması gereken hatalar imza attıklarını, oyundaki hataları düzeltmek mecburiyetinde olduklarını söyledi.

“Herkes gerekeni yapmalı”

Güneş, beceri ve zaman konsantrasyon olmadığı zaman her şeyin olabileceğini, kaçan gollerin başarısızlık olduğunu, herkesin kaçan gollere hayıflanması yerine gerekenleri yapması gerektiğini belirtti.

“Resmi bir teklif gelirse sezon sonu değerlendirecek”

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için teklif gelirse sezon sonunda değerlendireceğini ifade eden Güneş, Milli Takım konularını daha önce konuştuğunu, şu anda Beşiktaş'ın çalışanı olduğunu, daha önce de sezon sonu anlaşabileceğini söylediğini, kulübün de izin verdiğini, federasyondan resmi bir teklif gelmesi durumunda sezon sonu için anlaşılabileceğini, bu tip görüşmelerin olduğunu söyledi.