Güneş gözlüğü almak isteyenler dikkat!

Yaz aylarında gözlerini ultraviyole ışınlarına karşı korumak için tercih edilen güneş gözlüklerinin kalitesi göz sağlığı açısından çok önemli.

Güncellenme 10 Mayıs 2018 10:24

Güneşin kendini göstermeye başladığı zamanlarda, güneş gözlükleri de gerek aksesuar olarak gerekse güneşe karşı korumak için farklı renk ve modelleriyle vitrinlerdeki yerini aldı. Günün her saatinde ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için özel bir çaba sarf etmek gerekmektedir. Kış aylarına oranla yaz aylarında ülkemize ulaşan ultraviyole ışınlarının 3 kat bir artış olduğu tespit edilmiştir.

Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmelidir?