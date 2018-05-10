Güneş gözlüğü almak isteyenler dikkat!
Yaz aylarında gözlerini ultraviyole ışınlarına karşı korumak için tercih edilen güneş gözlüklerinin kalitesi göz sağlığı açısından çok önemli.
Güneşin kendini göstermeye başladığı zamanlarda, güneş gözlükleri de gerek aksesuar olarak gerekse güneşe karşı korumak için farklı renk ve modelleriyle vitrinlerdeki yerini aldı. Günün her saatinde ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak için özel bir çaba sarf etmek gerekmektedir. Kış aylarına oranla yaz aylarında ülkemize ulaşan ultraviyole ışınlarının 3 kat bir artış olduğu tespit edilmiştir.
Güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmelidir?
- Gözlük camının kalitesi son derece önemlidir. Gözlüğü taktığınızda camından etrafı bulanık görmemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde kalitesiz bir cama sahip gözlüktür.
- Trend olan gözlükleri tercih edebilirsiniz. Ancak yine yüz hatlarınız için en uygun olanı seçmeniz sizin daha uygun olabilir.
- Gözlük tercih ederken mutlaka başkalarında fikirlerini önemsemelisiniz. Böylece objektif bir bakış açısıyla gözlüğün yakışıp yakışmadığını görmüş olabilirsiniz.
- Surat tipinize uygun gözlüğü seçtikten sonra cam kalitesini kontrol edebilirsiniz. Özellikle garanti belgesi olan ürünleri tercih edebilirsiniz.
- Güneş gözlüklerinden yüksek bir performans alabilmek için gözlük camının en iyi şekilde ultraviyole ışınlarını süzmesi gerekmektedir. Kalite güneş gözlüklerinde mutlaka ultraviyole ışınlarını süzdüğüne dair mor ötesi ışınları süzdüğüne dair belgesinin olması gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmayan güneş gözlüklerini almaktan kaçınmak gerekmektedir.
- Numaralı gözlük kullanan kişilerinin mutlaka bir güneş gözlüğü almadan önce doktorunuza danışarak almalısınız.