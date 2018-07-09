Uzmanlar yaz ayların gelmesiyle birlikte çocuklarda oluşabilecek güneş çarpmasının ölümle sonuçlanmaması için belli başlı tavsiyelerde bulundu.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 18:42

Güneş çarpması özellikle çocuklar ölümle sonuçlanabileceği gibi kalıcı hasarlarda bırakabiliyor. Sıcakların 38 dereceyi bulmasıyla birlikte uzmanlar ebeveynleri oluşabilecek güneş çarpmasının ciddi sorunlara neden olabileceğini ifade ediyor. Sıcak çarpması vücuttaki su ve tuzun azalmasıyla birlikte sıcak yorgunluğu da adı verilmektedir. Ancak çocuklar ve yaşlılar ilerlemiş sıcak çarpması vakalarında ciddi sorunlar yaşayabilmektedirler. İlerlemiş güneş çarpmaları tedavi edilse dahi sinir sistemine ciddi hasarlar oluşturabilirler.

Güneş çarpmasına karşı bunları yapın!

Kişiler çocuklarında veya çevresindeki kişilerde güneş çarpması olduğunu hissettikleri anda kişinin ateşini düşürmeye çalışmalılar. Vücut ısısını 38 dereceye kadar düşürebilirler ancak daha düşük sıcaklığa indiği takdirde hasta dolaşım şokuna girebilir. Gölge bir noktaya alıp hemen vücut ısısını düşürmeye özen göstermek gerekir. Bulantı, kusma ve şiddetli baş ağrısı gibi şikayetler varsa vücudu sıkan giysilerden kurtarın. Dolaşımı sağlayan damarlara soğuk kompres uygulayın. Ateşi çok yüksek olan kişilerin vücudunu ıslak bir çarşafla sarabilirsiniz. Kişinin bulunduğu noktanın hava alıyor olabilmesi önemlidir. Sürekli hastanın vücut ısısını kontrol edin. Vücut ısısı 38-39 derece oluncaya kadar soğutma işlemine devam edin. Bilinci açık ve normal bir durumdaysa hastaya içecek bir şeyler verebilirsiniz. Eğer bilinç kapalı ise içecek bir şey vermeyin aksi takdirde boğulma gibi sonuçlara da sebep olabilirsiniz.

Çocukları güneşten koruyun

Güneşin en fazla kendini hissettirdiği sabah 10 ile öğleden sonra 16 saatleri arasında çocukları doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmamaya özen göstermek gerekir. Aynı zamanda çocukların şapka, güneşten koruyucu elbise kullanın ve güneş koruyucu krem mutlaka kullanın.