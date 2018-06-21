Güneş çarpmasına dikkat!

Yazın pek çok insanın karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de güneş çarpmasıdır ve peki güneş çarpması nasıl olur?

Güncellenme 21 Haziran 2018 17:50

Güneş çarpması güneş ışınlarının dünyaya dik olarak geldiği zaman aralığı yani öğle saatlerinde daha çok görülmektedir. Bu saatlerde dışarıda olunduğunda yüksek ısı ile karşı karşıya kalmaktan ve yetersiz sıvı almış olmaya bağlı olarak vücudun termoregülatör sisteminde bozukluk meydana gelir. Bu durumdan en fazla yaşlılar ve çocuklar etkilenmektedir.

Belirtileri nelerdir?

Güneş çarpması kişilerde baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kusma, bulantı, çarpıntı, yüksek ateş ve terleme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Merkezi sinir sistemi belirtileri daha ciddi vakalardır ve belirtileri konuşma ve yürümede bozukluk, sersemlik ve nöbet geçirme şeklindedir. Kişinin ateşi 41 derecenin üzerine çıkarsa sıcak koması görülebilmektedir. Bu uygun tedavi sonrasında bile ciddi tahribatlara yol açabilir.

İlk olarak ne yapılmalı?

İlk olarak hastanın bilinç durumunu kontrol etmek gerekir. Eğer hastanın bilinci açık değil ise hemen sıcaktan uzaklaştırarak yatay şekilde uzatıp kusma ihtimaline karşı başını yana doğru olacak şekilde ayaklarını da havaya kaldırmak gerekir. Bilinci kapalı olan kişiye asla bir şey yedirme çalışmamak gerekir. Eğer kişinin bilincinde bir sorun yoksa ağızdan sıvı takviyesi yapılabilir.

Neler yapılabilir?

Çok sıcak havalarda mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmayın. Eğer mutlaka çıkılması gerekiyorsa ince bol ve pamuklu giysiler tercih edebilirisiniz. Şapka ve gözlük gibi koruyucu aksesuarlar mutlaka kullanın. Sıcak günlerde günlük sıvı ihtiyacını asla 2,5-3 litrenin altına düşürmemeye özen gösterin. Ağır yiyeceklerden alkolden ve ağır eğersiz yapmaktan kaçının. Vücutta kaybolan vitamin ve mineral kaybına karşı soda tüketmekte fayda var.