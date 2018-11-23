Gündeme gelmek için ortaya attığı iddia "yok artık" dedirtti!

Siyaseti ve hizmetleri gündeme gelemeyen muhalif parti milletvekilleri akla hayale sığmayan iddialar ortaya atmaya başladı.

Güncellenme 23 Kasım 2018 10:04

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın TBMM hakkında ortaya attığı iddia duyanlara “yok artık” dedirtti.

2 güne düşecek

Türkkan, TBMM’de yapılan Salı, Çarşamba, Perşembe genel kurullarının iki güne düşürmek gibi bir planın olduğunu, bu durumunda vekillerin ayda 8 gün çalışacağını, çalışma gün sayısının düşürülmesinin altında başka nedenler olduğunu söyledi.

Nasıl bir senato?

TBMM'yi, Perşembe günleri çalıştırmama gayreti olduğunu iddia eden Türkkan, bu durumu, parlamentoyu etkisizleştirme çabalarından birisi olarak gördüğünü, parlamentosuz bir yönetim biçimi kurguladıklarını, Cumhurbaşkanlığı sarayından gelecek hükümet kararlarını onaylayacak bir senato hayali kurulduğunu ifade etti.

TBMM’nin feshi iddiası

Türkkan, TBMM’nin çalışmasının fiilen 2 güne düştüğü andan itibaren, ‘Bu kadar para alıyorlar, bir de çalışmıyorlar' denileceğini, Saray da, ‘Çalışmayan Meclis, millete yük oluyor' deyip TBMM'nin feshine kadar gidebileceğini ileri sürdü.