Günde 6 diş yerseniz...

Araştırmalar sonucunda günde 6 tane sarımsak yiyen kişilerin kansere yakalanma ihtimali düştüğü görülmüştür.

Güncellenme 16 Mart 2018 11:31

Bir çok yemekte soğan, sarımsak ve pırasa tercih edilmektedir. Özellikle içeriğindeki yüksek derece de antioksidan sayesinde soğan, hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de sinir sistemini güçlendiriyor. Alternatif tıpta soğan ve sarımsak yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. Uzmanlardan gelen bilgilere göre bir kişi günde 6 diş közlenmiş veya kızartılmış olarak tüketilen sarımsakların 24 saat için vücutta büyük değişimlere neden oluyor. Peki bu değişimler neler?

İlk saat

Sarımsak vücuda girdiğinden itibaren büyük değişimlerde beraberinde başlar. İlk saatte sarımsak vücutta sindirilmeye başlanır.

İki ve dört saat içinde

Sindirimi tamamlanan sarımsak artık görevini yerine getirmeye başlar. Sindirilen besinler artık vücutta kanserli hücrelerle savaşmaya başlar.

Dört ve altı saat içinde

Sarımsak yenildikten 4 ve 6 saat arasında metabolizma hızlanmaya başlıyor. Hızlanması ile birlikte yağ yakımı da başlıyor ve vücutta bulunan fazla sıvılar yani ödem atılıyor.

Altıncı ve yedinci saat diliminde

Sarımsak artık bu saat içinde bakterilerle savaşmaya başlıyor. Antibakteriyel özelliğe sahip olan sarımsak, vücuda yayılarak kan dolaşımını düzene sokuyor.

Altı ve on saat içinde

Sarımsak vücutta olan görevini yüksek derecede yerine getiriyor ve sarımsağın içerisinde bulunan besinler hücresel seviyede vücudu savunarak oksidasyona karşı vücudu koruyor.

Kalan sürede

Kalan 14 saatlik zaman diliminde ise sarımsak, damarları temizleyerek vücudu kalp sorunlarına karşı koruyor, tansiyonu düzene sokuyor. Vücuda ağır metallerin girmesini engelleyen sarımsak, iniş çıkışlar yaşayan tansiyonun düzene girmesine yardımcı oluyor. Hücrelerinde ömrünü uzatarak kemikleri ve eklemleri güçlendiriyor, yorgunluğu önlüyor.

Faydası saymakla bitmeyen sarımsak, günde altı dişi közde veya kızartılarak yenildiğinde ortaya çıkan sonuç 24 saat için kendini gösteriyor. Vücutta bulunan fazla sıvının dışarı atılmasından yağ yakımına kadar pek çok etkiyi 24 saat saat içinde gösteriyor.