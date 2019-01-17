Günde 1 diş tüketirseniz…

Uzmanlar iyi bir kalbe sahip olmak için her gün düzenli olarak bir diş sarımsak, haftada 3 kez fındık, haftada 3 gün kuru fasulye ve nohut tüketmeyi öneriyor.

Güncellenme 17 Ocak 2019 11:48

Her gıdadan yeterli ölçüde tüketmek kadar dengeli beslenmenin de kalp sağlığı açısından son derece önemli olduğunu uzmanlar vurguluyor. Sağlam ve iyi bir kalbe sahip olmak için her gün bir diş sarımsak, haftada üç kez fındık, haftada üç gün nohut ve kuru fasulye tüketmek gerekir. Tüm bunların yanı sıra çayı yeşil olarak, üzümü ise kırmızı olarak tercih edin.

Dengeli beslenmek adına her gıdadan yeterli ölçüde almak gerektiğini vurgulayan uzmanlar, vücudu aç bırakmamak gerektiğini, öğünleri kısarak kilo vermenin sağlıklı olmadığını vurguluyor.

Kilo kontrolü açısından değil sağlıklı bir yaşama sahip olmak için vücudun ihtiyacından fazlasını tüketmemek gerekir.

Kalp sağlığı açısından dikkat edilmesi gerekenler özellikle, ilk olarak kızartma alışkanlığından uzak durmak gerekir. Fast food, cips ve benzeri yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

Fast food gibi uzak durulması gereken diğer besinler ise salam, sucuk ve sosis gibi işlenmiş et gruplarından uzak durmak gerekir.

Tüketilen yiyecekleri istediğiniz kadar değil ihtiyacınız kadar tüketmek gerekir. Meyve ve sebze yerken de bu kurala dikkat etmek gerekir ve ölçülü tüketmeye özen gösterilmelidir.

Her gün 1 diş sarımsak

Her gün en az bir diş sarımsak tüketmenin kalp sağlığı açısından önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, bunun yanı sıra fındık, kuru fasulye ve nohut tüketimine de özen göstermek gerektiğini vurguluyor.

Kalp sağlığı açısından uzak durulması gerekenler ise tuz, şeker, hamur işi, kızartmalar, yağ ve alkoldür.